«Мемфис Гриззлиз» — «Индиана Пэйсерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» — «Индиана Пэйсерс», который состоится 27 января.



Ставка: победа «Индианы» с форой «–3» за 1.70



«Победа «Индианы» с учётом овертайма над еле живым «Мемфисом» идёт за коэффициент больше 1,5, чем мы обязаны воспользоваться. Начнём по традиции с информации по составам и календарю.



«Гриззлиз» накануне сражались с «Кингз» и проведут вторую встречу кряду за двое суток. Положительным моментом для хозяев можно назвать только преимущество своего паркета, из-за чего парням Бикерстаффа не придётся тратить лишние силы на перелёт. «Пэйсерс» удержали победу над «Рэпторс» и имели в запасе пару лишних дней отдыха, поэтому физическое состояние гостей должно быть оптимальным.



К сожалению, Оладипо выбыл до конца сезона, и теперь Нэйту Макмиллану придётся вносить определённые коррективы в состав. С другой стороны, все остальные исполнители «Индианы» здоровые, а глубина состава и медленный темп позволяют безболезненно пережить потерю лидера в сражениях с менее организованными коллективами. «Мемфис» обойдётся без Парсонса, Брукса и Андерсона, здесь всё привычно.



В предстоящем поединке не станем выдумывать что-либо необычное, а заиграем победу «Пэйсерс» с форой «–3». Потеря Оладипо не должна сильно сказаться на перспективах «Индианы» в регулярном чемпионате, трудности начнутся в плей-офф».

«Индиана» поможет «Мемфису» плавно погружаться на дно «Пэйсерс» не позволят «Гриззлиз» набрать сотню, Эванс сделает от 4 подборов — в «Большом куше».