Кит Турман – Хосесито Лопес: ставка Романа Мазурова с коэффициентом 3.60

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за звание чемпиона WBA в полусреднем весе Кит Турман (США) – Хосесито Лопес (США), который состоится в ночь на 27 января.



Ставка: победа Турмана в 9-12 раунде за 3.60.



«Кит Турман возвращается в дело после долгого перерыва. А если быть более точным, то он был вне ринга полтора года. Однако это было вызвано не тем, что Кит, как Тайсон Фьюри, нюхал кокос и набирал вес. Турман залечивал травмы, которые, к сожалению, идут с одним из лучших боксеров P4P рука об руку. Когда Турман был в самом соку, он побеждал таких мастодонтов как Дэнни Гарсия, Шон Портер, Роберт Герреро. Да что там говорить! Он побеждал абсолютно всех, не проиграв никому. К слову, в перспективе Турман возжелал побоксировать с Мэнни Пакьяо, который не так давно убрал с дороги Эдриена Бронера. Желание понятно – Кит четко дал понять, что намерен закончить карьеру легенды, который, по его словам, «мелковат» для полусредневеса.



Что касается Хосесито Лопеса, то этот парень может считаться одним из самых невезучих по части титульных боев. Несколько раз он пытался заполучить заветный пояс, но неизменно терпел крах. Впрочем, и оппоненты у него были такие, что победить их он мог, разве что выйдя в ринг с дробовиком. Сауль Альварес, Маркос Майдана и Андре Берто не самый удачный вариант для титульника. Но выбора как известно, не было. После поражения от Берто Лопес провел несколько восстановительных боев и вышел на одного из самых лютых соперников в своей карьере. Будем откровенны, шансов на то, что Лопес сможет совершить апсет если не года, то зимы уж точно, немного.



Единственный момент, который может говорить в пользу Лопеса это долгий простой чемпиона. Залечивая травмы, люди имеют нехорошее свойство ржаветь, даже если до паузы он давил соперников как клопов. Есть небольшая вероятность того, что нечто подобное могло произойти с Турманом. Плюс Кит все время подвержен травмам, а на таком уровне они вполне могут носить хронический характер и вылезать в самый неподходящий момент. Согласитесь, очень похоже на гадание на кофейной гуще. Если бы да кабы, хотя по нашей жизни ничего исключать нельзя.



Главный вопрос здесь один – достоит ли Хосесито Лопес до финального гонга, или же его постигнет участь большинства соперников боксера по прозвищу One Time, что в переводе с древне-угорского означает «Один раз». Я думаю, что нет – мой прогноз досрочная победа Турмана, но не в начале боя. 1.44 дают просто на досрочную победу Кита, но это не сильно интересно. Совсем другое дело – пытаться угадать сегмент поединка. Победа Турмана в 9-12 раундах стоит уже 3.6, в 7-9 раундах – 4.0, а если загадать его досрочный успех конкретно в 5-6 раундах, то такая проницательность оценивается коэффициентом 7.50», — сказал Мазуров.