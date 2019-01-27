Аналитики: «Бавария» разгромит «Штутгарт» в матче чемпионата Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.10. Шансы «Штутгарта» на победу оценены коэффициентом 29.0. Поставить на ничью можно за 12.75.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 3,5 гола — за 2.26.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.10. Победа мюнхенцев всухую идёт за 1.80.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 1.82.



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