«Металлург» Мг — «Автомобилист»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Автомобилист». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 15:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Металлург» Мг и предлагают поставить на «лис» за 2.26. Шансы «Автомобилиста» на победу оценены коэффициентом 2.67. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.15.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.93, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.91.



Коэффициент на итоговую победу «Металлурга» Мг — 1.79, а на победу «Автомобилиста» — 2.07. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.90).



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