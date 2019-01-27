Согласно котировкам, «Локомотив» в матче с «Сочи» одержит шестую победу подряд

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.71. Шансы «Сочи» на победу оценены коэффициентом 3.98. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.50.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.97, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.87.



Коэффициент на итоговую победу «Сочи» — 3.00, а на победу «Локомотива» — 1.41. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.80).



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