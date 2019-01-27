Аналитики: «Барселона» одержит 8-ю победу подряд в матче Примеры с «Жироной»

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура Примеры «Жирона» — «Барселона». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.34. Шансы «Жироны» на победу оценены коэффициентом 9.50. Поставить на ничью можно за 5.75.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.45, а на ТМ 2,5 гола — за 2.67.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 2.46.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.83. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 3.20.



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