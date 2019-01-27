«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус» в 21-м туре итальянской Серии А сезона-2018/19.



Ставка: победа «Ювентуса» при тотале меньше 3,5 мяча за 2.40.



«Мне в целом нравится, как выглядит «Лацио» в этом сезоне, и в прошлом достаточно ярко они играли, даже «Ювентус» побеждали на его поле. Но я посмотрел статистику встреч этих команд в Риме. Там все совсем печально для «Лацио». Пять раз подряд выигрывал «Юве», ни разу не пропустив. Какая-то катастрофа для римской команды. В гостях с «Ювентусом» у них получается гораздо лучше. Честно говоря, даже не знаю, в чем причина. Может быть, дома хочется сыграть чуть агрессивнее, показать себя с лучшей стороны, и где-то захлестывает «Лацио», а «Ювентус» просто пользуется ошибками. Это самое логичное объяснение.



Думаю, предстоящая игра пройдет примерно в таком ключе, то есть туринцы выдержат стартовый натиск, а потом найдут свой шанс. Или Роналду решит эпизод, или кто-то из других звезд отличится, или забьют со стандарта. Так что здесь ставлю на победу «Ювентуса» при тотале меньше 3,5 мяча. Причем даже не в гол «Лацио» верю, просто туринцы и сами могут три забить», — сказал Титов.