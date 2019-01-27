«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: котировки на матч 1/16 финала Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» за 2.54. Шансы «Кристал Пэлас» на победу оценены коэффициентом 2.99. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.36.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.83. Победа «Тоттенхэма» всухую оценивается в 4.10.



Победа «Тоттенхэма» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.15. Проход «Тоттенхэм Хотспур» оценён в 2.52, проход «Челси» — в 1.55.



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