«Челси» выбьет «Шеффилд Уэнсдей» в 1/16 финала Кубка Англии, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 21:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Шеффилд Уэнсдей» за 14.0. Шансы «Челси» на победу оценены коэффициентом 1.23. Поставить на ничью после 90 минут можно за 7.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.51, а на ТМ 2,5 гола — за 2.49.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.04. Победа «Челси» всухую оценивается в 2.01.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.67. Проход «Шеффилд Уэнсдей» оценён в 9.60, проход «Челси» — в 1.07.



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