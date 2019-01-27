Аналитики: «Реал» выиграет у «Эспаньола» в выездном матче чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура Примеры «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.74. Шансы «Эспаньола» на победу оценены коэффициентом 4.70. Поставить на ничью можно за 4.20.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.69, а на ТМ 2,5 гола — за 2.30.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. Победа «Реала» всухую оценивается в 3.26.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.58. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 5.50.



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