«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс», который состоится 28 января.



Ставка: победа «Бакс» с учётом овертайма за 2.00.



«Букмекеры выставляют равные коэффициенты на победу каждого коллектива, что уже намекает нам на любопытное зрелище. Система обороны «Милуоки» основана на насыщении краски. «Бакс» с отрывом занимают первое место по количеству выброшенных трёхочковых противника. Подопечные Буденхольцера стараются не дать сопернику возможность спокойно чувствовать себя под кольцом, поэтому не всегда успевают вернуться на дугу. Из коллективов, входящих в зону плей-офф, лишь «Трэйл Блэйзерс» и «Хит» позволяют оппонентам лучше атаковать с периметра. Слабое место гостей очевидно.



Здесь всё упирается в Уэстбрука. Джордж, Фергюсон, Грант и Паттерсон попадают с дистанции с приличным процентом, на коротких отрезках может оказаться полезным Абринес (пока у испанца плохо летит, но периодически Алехандро способен зажечь). Даже Шрёдер умудряется отправить в цель один бросок с периметра из трёх. У Расселла жалкие 24,3% из-за дуги при почти пяти попытках в среднем за матч. Если нулевой номер «ОКС» в очередной раз накидает кирпичей, то гости должны увозить победу. Проверим викторию «Милуоки» за двойку».

В битве «ОКС» с «Милуоки» ожидаем яркой игры от Джорджа и Янниса Семь интересных ставок на матч «Тандер» — «Бакс», включая коэффициент 18 — в «Большом куше».