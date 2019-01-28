«Адмирал» победит «Амур» в дальневосточном дерби КХЛ, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Амур». Начало встречи 28 января 2019 года запланировано на 12:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Адмирал» и предлагают поставить на хозяев за 2.35. Шансы «Амура» на победу оценены коэффициентом 2.62. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.92, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.92.



Коэффициент на итоговую победу «Адмирала» — 1.83, а на победу «Амура» — 2.02. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.60).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»