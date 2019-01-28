Аналитики: Звонарёва одолеет Макарову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Букмекеры назвали фаворита матча первого круга турнира в Санкт-Петербурге между Екатериной Макаровой и Верой Звонарёвой. Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.

Согласно котировкам, у Веры чуть больше шансов на победу в этом матче. Победа Екатерины Макаровой оценивается коэффициентом 1.94, победа с форой «+0,5» гейма — 1.80.



Если Звонарёва сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.90. На то, что она сумеет отыграть фору в 0,5 гейма, можно поставить за 1.99.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.43.



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