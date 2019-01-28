Налог на игорный бизнес в Пермском крае вырастет в два раза

Депутаты краевого парламента во втором чтении приняли изменения в региональный закон «О налогообложении в Пермском крае», повышающие ставки налога на игорный бизнес.

Плата за один пункт приёма ставок тотализатора или букмекерской конторы. вырастет с 7 тыс. руб. до 14 тыс. руб. Ставка налога на один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы увеличится со 125 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Кроме того, вводится налог на процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы в размере 3 млн руб. Эти изменения приводят краевой закон в соответствие с федеральным законодательством.



По данным УФНС России, в Пермском крае действуют 43 организации, уплачивающие налог на игорный бизнес. Эти организации являются филиалами крупных федеральных букмекерских компаний. Всего в регионе расположено 60 пунктов приёма ставок, а процессинговые центры отсутствуют.