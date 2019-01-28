Дарья Гаврилова — Мария Шарапова: котировки на матч турнира в Санкт-Петербурге

Букмекеры назвали фаворита матча первого круга турнира в Санкт-Петербурге между Марией Шараповой и Дарьей Гавриловой. Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 17:00 мск.

Согласно котировкам, у теннисистки из Австралии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Дарьи Гавриловой оценивается коэффициентом 3.78, победа с форой «+4,5» гейма — 2.03.



Если Мария Шарапова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.29. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.80.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.16. Тотал больше 20,5 геймов идет за 2.00.



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