«Химки» победят «Автодор» в выездном матче Единой лиги ВТБ, уверены эксперты

28 января состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Химками». Начало встречи — в 18:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Химкам» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.63. Шансы саратовского клуба оценены в 2.60, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.0.



Ставку на победу «Автодора» с учётом ОТ можно сделать за 2.45, а на победу «Химок» — за 1.59.



Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 1.90, а на ТМ 168,5 очка — 1.92. Победа подмосковного клуба с форой "-3,5" оценивается в 1.92, победа «Автодора» с форой "+3,5" — в 1.90.



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