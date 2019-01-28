«Ростов» — «Зенит»: котировки на игру «Фонбет Кубок Матч Премьер»

Букмекеры назвали фаворита матча 3-го тура «Фонбет Кубка Матч Премьер» «Ростов» — «Зенит». Начало встречи 28 января 2019 года запланировано на 20:00 мск.

Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу номинальных гостей принимаются с коэффициентом 2.12. На победу «Ростова» можно поставить за 3.28, на ничью — за 3.62.



Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.42. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.35).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.79. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.02. (Сделать ставку)



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.98, тотал меньше этого значения котируется за 1.88.



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