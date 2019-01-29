«Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс», который состоится 29 января.



Ставка: победа «Клипперс» с форой «-6» за 1.94.



«По количеству сюрпризов в нынешнем регулярном чемпионате «Хоукс» можно смело отнести к одной из самых непредсказуемых команд. Например, недавно «Атланта» дома переиграла «Оклахому» и в гостях отпраздновала успех с «Филадельфией», а через несколько дней в родных стенах проиграла «Орландо» с разницей в 19 очков. «Клипперс», разумеется, выступают на порядок стабильнее, но провальные отрезки порой случаются и с калифорнийцами.



Хозяевам точно не поможет Мба-а-Муте, проблемы у Теодосича, маловероятно появление на паркете Галлинари. Пожалуй, только отсутствие итальянца можно считать важной потерей. «Хоукс» обойдутся без Пламли и Бэйзмора. Формально, «Клипперс» проведут «бэк-ту-бэк», но местом проведения обоих матчей является «Стэйплс-центр», а поединок с «Сакраменто» начался в раннее время. В теории у парней Ллойда Пирса преимущества в полдня отдыха, однако перелёт и третье подряд гостевое сражение нивелируют этот козырь.



За 1.94 проверим базовую фору «-6» на калифорнийцев. Прямо сейчас «Атланта» в порядке. Пока все сходят с ума по Дончичу, Янг в четырёх из шести последних матчей пробивал 20 очков. Коллинс демонстрирует потрясающую эффективность, Дедмон качественно работает в краске, Лин, Лень и Картер дают импульс со скамейки. Этого достаточно, чтобы побеждать тех, кто сливает, и иногда цепляться с коллективами, которые находятся на спаде и выдают откровенно провальный матч.



У «Клипперс» вначале февраля ожидается дикое по сложности выездное турне, состоящее из шести поединков. Если учесть, что у «Лейкерс» восстановился Леброн, к которому скоро может присоединиться Энтони Дэвис, то побеждать нужно здесь и сейчас. Кого калифорнийцы надеются обойти в гонке за место в плей-офф, «Юту», «Хьюстон» или «Сан-Антонио»? Необходимо брать домашнюю победу над явным аутсайдером».

Харрис поможет «Клипперс» добыть четвёртую победу кряду «Клипперс» разберутся с «Хоукс» с форой «-6», Харрис наберёт от 25 очков — в «Большом куше».