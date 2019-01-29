«Ак Барс» — «Автомобилист»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ в Казани

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Ак Барс» и предлагают поставить на казанцев за 2.26. Шансы «Автомобилиста» на победу оценены коэффициентом 2.78. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.86, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.98.



Коэффициент на итоговую победу «Ак Барса» — 1.76, а на победу «Автомобилиста» — 2.11. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.50).



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