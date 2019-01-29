Аналитики: «Нефтехимик» одолеет «ХК Сочи» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «ХК Сочи». Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.42. Шансы «ХК Сочи» на победу оценены коэффициентом 2.54. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.10, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.77.



Коэффициент на итоговую победу «ХК Сочи» — 1.96, а на победу «Нефтехимика» — 1.88. Наиболее вероятный счёт встречи — 2:2 к исходу основного времени (8.40).



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