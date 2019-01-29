«Спартак» — «Локомотив»: котировки на игру турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер»

Букмекеры назвали фаворита матча 3-го тура «Фонбет Кубок Матч Премьер» «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу номинальных гостей принимаются с коэффициентом 2.55. На победу «Спартака» можно поставить за 2.70, на ничью — за 3.45. (Сделать ставку)



Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.25. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.15).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.70. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.15.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше данного значения котируется за 1.96.



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