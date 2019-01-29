«Арсенал» расправится с «Кардифф Сити» в матче АПЛ, не сомневаются эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кардифф Сити». Начало встречи 29 января 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу «канониров» принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Кардифф Сити» можно поставить за 14.75, на ничью — за 7.10.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.69. Самый вероятный счёт — 2:0 (7.60).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.85. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.95.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.38, тотал меньше этого значения котируется за 3.00.



Наиболее вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (1.45) и Александр Ляказетт (1.90). Сухая победа «Арсенала» идёт за 2.17.



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