«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ.



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.95.



«Я вспоминаю ситуацию перед матчем «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», когда говорили, что интрига в чемпионате может закончиться, если «Ливерпуль» победит. Но, к счастью, этого не произошло. Дело не в том, что я болею за «Манчестер Сити». Мне очень нравятся и Клопп, и Гвардиола. Это лучшие тренеры современности. Просто всем хочется, чтобы интрига жила. И она сейчас продолжает жить. Интересна английская Премьер-лига. Интересно, кто в итоге станет чемпионом.



«Сити» в последних матчах всех уничтожает, унижает. «Ньюкасл» все-таки команд АПЛ, но думаю, что «Сити» и в гостях легко победит. Сейчас «Манчестер Сити» так хорош, что ему всё равно, где побеждать и где решать свою судьбу.



Помню, очень давно «Ньюкасл» был хорош, Ширер там был, огромное число других интересных, сильных игроков. Сейчас всё иначе. «Сити» победит крупно и не заметит «Ньюкасл». «Сити» надо догонять «Ливерпуль», очки нельзя терять», — сказал Титов.