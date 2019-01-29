Букмекеры оценили вероятность возвращения Головина в ЦСКА в 2019 году

По мнению букмекеров, российский полузащитник Александр Головин, перешедший минувшим летом из ЦСКА в «Монако», не вернётся в состав «армейцев» в 2019 году.

Коэффициент на данный вариант развития событий составляет скромные 1.20. Если же российский полузащитник вернётся в стан красно-синих, то сыграет коэффициент 4.00. При расчёте данного события учитывается не только возможный трансфер, но и арендное соглашение.

22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Франции и отдал одну голевую передачу.

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