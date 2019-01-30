Дарья Касаткина — Мария Шарапова: котировки на матч турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Мария Шарапова успешно преодолела первый круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, выиграв у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой со счётом 6:0, 6:4. За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной, посеянной под третьим номером.

Согласно котировкам, у Касаткиной меньше шансов на победу в этом матче. Победа Дарьи оценивается коэффициентом 3.72, победа с форой «+4,5» гейма — 2.01.



Если Мария Шарапова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.80.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.28. Тотал больше 20,5 геймов идет за 2.01.



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