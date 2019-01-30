Согласно котировкам, «Локомотив» в игре с «Северсталью» одержит 7-ю победу кряду

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Локомотив». Начало встречи 30 января 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.62. Шансы «Северстали» на победу оценены коэффициентом 4.45. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.65.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.96, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.88.



Коэффициент на итоговую победу «Северстали» — 3.38, а на победу «Локомотива» — 1.34. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.90).



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