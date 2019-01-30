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«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: котировки на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Лестер Сити»: котировки на матч чемпионата Англии
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Начало встречи 30 января 2019 года запланировано на 23:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.27. Шансы «Лестер Сити» на победу оценены коэффициентом 13.00. Поставить на ничью можно за 6.30.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.53, а на ТМ 2,5 гола — за 2.47.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.06. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.05.

Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.71.

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