Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Питтсбург» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 31 января. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.32, по итогам встречи — 1.81.



Шансы «Питтсбург Пингвинз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.69, а с учётом овертайма — за 2.06.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.39.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.41, меньше 5,5 — за 2.78.



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