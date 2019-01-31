БК «Олимп» стала титульным партнёром Кубка ФНЛ

Букмекерская контора «Олимп» и Футбольная национальная лига подписали новый договор о сотрудничестве. По условию соглашения, БК стала титульным партнёром Кубка ФНЛ.



Как и в предыдущие годы, в Кубке-2019 примут участие 16 клубов. 11 из них представляют ФНЛ, по одному – РПЛ и ПФЛ. Также сыграют три иностранные команды – латвийская «Рига», армянский «Пюник» и эстонская «Левадия». Кубок ФНЛ пройдёт с 8 по 21 февраля в Пафосе (Кипр).



«Сегодня мы с удовольствием объявляем о том, что букмекерская компания «Олимп», совместно с которой мы проводим первенство ФНЛ, стала титульным партнёром и нашего традиционного февральского турнира, который в этом году пройдёт уже в восьмой раз и соберёт команды, представляющие четыре государства и все три профессиональные лиги России.

Этот шаг, который позволит нам провести Кубок ФНЛ на более высоком уровне, ещё раз подтверждает, что наше сотрудничество отвечает взаимным интересам и развивается в правильном направлении», — отметил президент ФНЛ Игорь Ефремов.