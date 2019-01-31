Согласно котировкам, минское «Динамо» победит «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — «Адмирал». Начало встречи 31 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Динамо Мн» и предлагают поставить на хозяев за 1.91. Шансы «Адмирала» на победу оценены коэффициентом 3.70. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.78.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.06, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.80.



Коэффициент на итоговую победу «Динамо Мн» — 1.49, а на победу «Адмирала» — 2.70. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.10).



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