Аналитики: «Химки» выиграют у «Жальгириса» в домашнем матче Евролиги

31 января в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встретятся «Химки» и «Жальгирис». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.90. Шансы литовского клуба оценены в 2.20, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Жальгириса» с учётом ОТ можно сделать за 2.08, а на победу «Химок» — за 1.82.



Коэффициент на ТБ 153,5 очка — 1.96, а на ТМ 153,5 очка — 1.86. Победа российского клуба с форой "-1,5" оценивается в 1.92, победа литовцев с форой "+1,5" — в 1.92.



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