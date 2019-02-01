Аналитики: «Виннипег» нанесёт «Коламбусу» четвёртое поражение в НХЛ подряд

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Коламбус Блю Джекетс», который состоится 1 февраля. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Виннипег Джетс». Коэффициент на победу в основное время — 2.10, по итогам всей встречи — 1.66.



Шансы «Коламбус Блю Джекетс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.04, а с учётом овертайма — за 2.29.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.15. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.53, меньше 5,5 — за 2.40.



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