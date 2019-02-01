Букмекеры оценили шансы «Локомотива» выиграть восьмой матч КХЛ подряд

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Начало встречи 1 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск. «Локомотив» одержал семь побед подряд.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 2.08. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 2.97. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.15.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.89, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.95.



Коэффициент на итоговую победу «Торпедо» — 2.28, а на победу «Локомотива» — 1.66. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.00).



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