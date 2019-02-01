ЦСКА разгромит «Будучность» в домашнем матче Евролиги, уверены эксперты

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Будучность». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.10. Шансы черногорского клуба оценены в 11.50, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 24.0.



Ставку на победу «Будучности» с учётом ОТ можно сделать за 9.90, а на победу ЦСКА — за 1.08.



Коэффициент на ТБ 164,5 очка — 1.92, а на ТМ 164,5 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "-13,5" оценивается в 1.82, победа черногорцев с форой "+13,5" — в 2.01.



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