Согласно котировкам, Соболенко разгромит Александрову на турнире в Петербурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова добыла победу над чешкой Терезой Мартинцовой во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге — 7:5, 6:2. За выход в полуфинал соревнований Александрова поборется с Ариной Соболенко (Беларусь, 4).

Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Александровой оценивается коэффициентом 3.63, победа с форой «+3,5» гейма — 2.27.



Если Арина Соболенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.33. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.65.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.00.



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