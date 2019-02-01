«Лилль» — «Ницца»: котировки на матч чемпионата Франции

Букмекеры оценили шансы команд в матче 23-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Ницца», который пройдёт сегодня, 1 февраля 2019 года. Начало запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.86. Шансы «Ниццы» на победу оценены коэффициентом 4.95. Поставить на ничью можно за 3.50.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.38, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.10. Победа «Лилля» всухую оценена в 2.79.



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