«Калгари» нанесёт «Вашингтону» восьмое поражение в НХЛ подряд, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз», который состоится 2 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Калгари Флэймз». Коэффициент на победу в основное время — 2.33, по итогам всей встречи — 1.80.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.73, а с учётом овертайма — за 2.07.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.98. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.64, меньше 5,5 — за 2.32.



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