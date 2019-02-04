Игорный бизнес принёс бюджету Белгородской области в 2018 году 8,9 млн рублей

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Белгородской области за 2018 год составила 8,9 млн рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области.



Согласно отчету, на 1 января исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 8,9 млн рублей. За декабрь 2018 года сумма налоговых поступлений в бюджет региона составила 918 тыс. рублей.



Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год составляли 7,7 млн рублей.

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