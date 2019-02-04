Роскомнадзор за январь заблокировал 12 460 сайтов с азартными играми

Роскомнадзор заблокировал 12 460 сайтов с азартными играми в период с 1 по 31 января, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.

Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда БК Fonbet — 1335 доменов. Кроме того, заблокировано 510 «зеркал» Marathonbet, 415 ― 1xBet, 264 ― Parimatch, 262 ― Zenitbet, 134 ― БК Leonbets, 132 ― Baltbet, 131 ― Betcity, 58 ― Olimp, 56 ― Winline, 54 «зеркала» Liga Stavok.



В этот же период Роскомнадзор заблокировал 9005 сайтов с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.



Кроме того, в реестр заблокированных доменов внесено 104 сайта, размещающих информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.