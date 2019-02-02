«Сибирь» — СКА: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — СКА. Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 13:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.38. Шансы «Сибири» на победу оценены коэффициентом 6.45. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.60.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.58, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.29.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.19, а на итоговую победу «Сибири» — 4.95. Наиболее вероятный счёт — 4:1 в пользу питерцев (10.50).



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