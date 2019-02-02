Аналитики: «Зенит» выиграет у «Эльче» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Эльче» (Испания) — «Зенит». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу номинальных гостей принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Эльче» можно поставить за 7.40, на ничью — за 5.30.



Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.99. Самый вероятный счёт — 0:2 (7.60).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.76. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.06.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.51, тотал меньше этого значения котируется за 2.42.



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