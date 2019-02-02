«Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» — «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 2 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Пола Джорджа больше 29,5 очка за 2.36.



«Оклахома» продолжает своё выездное турне, на этот раз Уэстбрук и компания сразятся с ещё одним коллективом из солнечной Флориды. «Тандер» добились шести викторий кряду, закрепились на третьей строчке Запада и не намерены останавливаться на достигнутом.



«Хит» находится в зоне плей-офф, однако последние результаты команды вряд ли радуют поклонников «Майами». За семь поединков подопечные Споэльстры лишь трижды отпраздновали успех, притом что в соперниках были, например, «Пистонс», «Кавальерс», «Никс» и дважды «Буллз»

Не взять тотал Джорджа больше 29,5 балла за 2.36 было бы преступлением. Форвард «Тандер» отгрузил 31 очко «Сиксерс», 31 «Никс», 36 «Трэйл Блэйзерс», 23 «Пеликанс», 36 «Бакс» и 37 «Мэджик». Дома или на выезде, против посредственной защиты и лучшей обороны лиги – 13 номеру «Оклахомы» абсолютно неважно. Пол демонстрирует лучший баскетбол в своей карьере и пожалел лишь страдающий «Нью-Орлеан». За коэффициент существенно выше двойки ставка похожа на подарок».