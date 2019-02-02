Согласно котировкам, «Салават Юлаев» прервёт победную серию «Амура» в КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 14:30 мск. «Тигры» выиграли три матча подряд.



Букмекеры считают фаворитом «Салават Юлаев» и предлагают поставить на уфимцев за 1.38. Шансы «Амура» на победу оценены коэффициентом 6.50. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.55.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.74, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.14.



Коэффициент на итоговую победу «Салавата Юлаева» — 1.19, а на победу «Амура» — 5.00. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (10.00).



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