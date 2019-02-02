Аналитики: «Тоттенхэм» расправится с «Ньюкаслом» в 25-м туре чемпионате Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Тоттенхэм Хотспур» за 1.45. Шансы «Ньюкасл Юнайтед» на победу оценены коэффициентом 9.20. Поставить на ничью можно за 4.45.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, а на ТМ 2,5 гола — за 2.02.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.11. Победа «Тоттенхэма» всухую оценивается в 2.24.



Победа «Тоттенхэма» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.06.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».