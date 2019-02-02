Букмекеры: ЦСКА легко победит «Северсталь» в выездном матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — ЦСКА. Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом матча ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.33. Шансы «Северстали» на победу оценены коэффициентом 7.60. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.65.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.95, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.89.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.15, а на победу «Северстали» — 5.80. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу «армейцев» (9.30).



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