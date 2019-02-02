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Согласно котировкам, «Динамо» М одержит 4-ю победу подряд в матче с «Адмиралом»

Согласно котировкам, «Динамо» М одержит 4-ю победу подряд в матче с «Адмиралом»
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Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Адмирал». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Динамо» М и предлагают поставить на бело-голубых за 1.33. Шансы «Адмирала» на победу оценены коэффициентом 7.30. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.90.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.75, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.13.

Коэффициент на итоговую победу «Динамо» М — 1.16, а на победу «Адмирала» — 5.70. Наиболее вероятный счёт — 4:1 (9.70).

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