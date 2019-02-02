«Челси» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз Майкла Оуэна на матч 25-го тура АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Хаддерсфилд Таун». Начало встречи 2 февраля 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Ставка: «Челси» победит в первом тайме и матче за 1.64.



«За последние пять матчей АПЛ «терьеры» смогли забить всего один раз. Чёрт, в прошлом туре они даже не смогли на своём поле отобрать очки у «Эвертона», который около получаса играл в меньшинстве. Что тут скажешь?

Вещи выглядят мрачными для нового тренера «Хаддерсфилд Таун» Яна Зиверта, слишком уж много у команды проблем. Превосходящий класс «Челси» всё решит, синие победят за счет разницы в индивидуальном таланте», — сказал Оуэн.