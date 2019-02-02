«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в 22-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 3,5 мяча за 2.00.



«Барселона» всем снова показала, чего стоит. Даже отыграть поражение 0:2 в противостоянии с «Севильей» оказалось очень легко. Конечно, забей Банега пенальти при счете 1:1, было бы потяжелее. Но, думаю, все равно бы получилось. Очень с большим запасом играла «Барселона». Месси снова хорош был, да и вообще все, включая вратаря. У «Севильи» в этот день шансов просто не было. «Барселона» остается «Барселоной», она сильна.



«Валенсия» также вышла в полуфинал Кубка Испании. Драматичный был матч. Два мяча, которые позволили пройти «Хетафе», были забиты в компенсированное время. Валенсийцы добавили в последних встречах, пошли победы. Главное, забивать стала больше «Валенсия», а то в первой половине сезона были большие проблемы с результативностью.



Думаю, «Валенсия» в этом матче забьет. «Барса» дает шансы, часто пропускает. А «Валенсия» сейчас прибавила. Выберу вариант «Барселона» не проиграет и тотал больше 3,5 мяча. Победу не хочу брать. После «Севильи» можно не собраться, настроиться не так здорово. Не исключаю здесь 2:2. Хотя в 3:1 или 4:1 веры больше. Но рисковать не буду», — сказал Титов.