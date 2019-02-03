«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс», который состоится 3 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Д’Анджело Расселла больше 23 очков за 1.90.



«У Кенни Аткинсона, даже несмотря на травмы, вполне приличная ротация. Игроки «Бруклина» здорово готовы физически, успевают возвращаться в защиту, а главное, в таком баскетболе расцвёл Д’Анджело Расселл, заслуживший приглашение на матч звёзд (после травмы Оладипо).

Разыгрывающий «Нетс» в последних 16 поединках набирает по 24,4 балла, при этом низ случился только в 4 встречах. После травмы Динуайдди нагрузка на Д’Анджело возросла, бросков станет больше, а в опекунах Огастин, позволяющий соперникам слишком многое».