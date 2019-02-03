Согласно котировкам, «Коламбус» выиграет у «Сент-Луиса» в домашнем матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Сент-Луис Блюз», который состоится 3 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 2.14, по итогам всей встречи — 1.71.



Шансы «Сент-Луис Блюз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.93, а с учётом овертайма — за 2.20.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.20. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.71, меньше 5,5 — за 2.19.



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